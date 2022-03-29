TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile görüştü.
TBMM
Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştiği Brdo Kongre Merkezi'nde, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.