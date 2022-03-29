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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile görüştü.

Aynur Ekiz   | 29.03.2022
TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi Fotoğraf: Orhan Karslı/AA

TBMM

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştiği Brdo Kongre Merkezi'nde, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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