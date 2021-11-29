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Politika

Eski CHP Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulunca partisinden ihraç edildi.

Barış Gündoğan   | 29.11.2021
Eski CHP Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi

Ankara

Alınan bilgiye göre, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı.

Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarını eleştiren ve tepki gösteren Sevigen'in oy birliğiyle partiden ihracına karar verdi.

Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle "uyarı cezası" istemiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararların ise 2022 yılının ocak ayında yapılacak toplantıda verilmesi bekleniyor.

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