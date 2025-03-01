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Politika

Emine Erdoğan'dan şehit aileleriyle iftar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şehit aileleriyle buluştukları iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

İrem Demir  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Emine Erdoğan'dan şehit aileleriyle iftar paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İlk iftar soframızda şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk. Her bir kahraman evladımızın hikayesi, kalplerimize kazınmış bir destan. Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."

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