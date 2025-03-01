Emine Erdoğan'dan şehit aileleriyle iftar paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şehit aileleriyle buluştukları iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
İlk iftar soframızda, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 1, 2025
Her bir kahraman evladımızın hikâyesi, kalplerimize kazınmış bir destan.
Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine… pic.twitter.com/k34E3WTw0o
"İlk iftar soframızda şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk. Her bir kahraman evladımızın hikayesi, kalplerimize kazınmış bir destan. Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.