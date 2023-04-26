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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Türk Devletleri Teşkilatı" paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "Türk Devletleri Teşkilatı Hayaldi, Gerçek Oldu" paylaşımında, "Büyük güç rekabetinin hızlandığı bir dönemde, köklerimizin bulunduğu coğrafyamızla ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz." dedi.

Muhammet Tarhan  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Türk Devletleri Teşkilatı" paylaşımı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hayaldi, Gerçek Oldu" paylaşımında, "Büyük güç rekabetinin hızlandığı bir dönemde, köklerimizin bulunduğu coğrafyamızla ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Türk Devletleri Teşkilatı, Girişimci, İnsani ve Etkili Dış Politikamız" mesajıyla TDT'nin gelişim sürecini ve buna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Çavuşoğlu, 2009'da kuruluşuna öncülük ettikleri Türk Konseyini 2021 İstanbul Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) dönüştürdüklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın tam üye, Macaristan ve Türkmenistan'ın gözlemci üye olmasıyla aile meclisini daha da genişlettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin 2022'deki Dönem Başkanlığı sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) anayasal adı ve bayrağıyla TDT'nin gözlemci üyesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "TÜRKPA, TÜRKSOY, Uluslararası Türk Akademisi ile Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfını Teşkilatın çatısı altında topladık." ifadesine yer verdi.

Teşkilat bünyesinde merkezi İstanbul'da olacak Türk Yatırım Fonu'nu kurduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Büyük güç rekabetinin hızlandığı bir dönemde, köklerimizin bulunduğu coğrafyamızla ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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