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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile telefonda görüştü.

Tuğçenur Yılmaz   | 05.06.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ve Kırgız mevkidaşı Aydarbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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