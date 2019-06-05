Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ve Kırgız mevkidaşı Aydarbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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