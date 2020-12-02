Euro
9.51
Dolar
7.86
BIST 100
1,325.49
Altın
1,829.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e 'geçmiş olsun' telefonu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sefa Şahin   | 02.12.2020
Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Özdemir'i telefonla aradı.

Özdemir'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğini belirten Destici, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19 aşılarının dağıtımında ciddi zorluklar yaşanacak
İngiltere'de ulusal karantina sona erdi
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 923 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı arttırılacak

Benzer haberler

Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e 'geçmiş olsun' telefonu

Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e 'geçmiş olsun' telefonu

BBP Genel Başkanı Destici: Tedbirlere uymak hepimizin hem insani hem de vatandaşlık görevidir