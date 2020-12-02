Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e 'geçmiş olsun' telefonu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Özdemir'i telefonla aradı.
Özdemir'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğini belirten Destici, geçmiş olsun dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.