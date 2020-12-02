TBMM 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren aralıksız 12 gün 2021 yılı bütçesini görüşecek
TBMM Genel Kurulu'nda Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı Bütçe görüşme takvimine ilişkin önerisi kabul edildi. Buna göre Meclis, 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere 12 gün 2021 yılı bütçesini görüşecek.
TBMM
TBMM Genel Kurulu'nda, Danışma Kurulu'nun önce İYİ Parti'nin "Türkiye Varlık Fonu"na ilişkin grup önerisi görüşüldü.
İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurul'da AK Parti'nin Genel Kurul gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup öneresi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre Meclis, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere yarın da çalışacak.
Genel Kurul'da Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı Bütçe görüşme takvimine ilişkin önerisi de kabul edildi. Önergeyle Meclis, 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız 12 gün çalışarak 2021 Yılı bütçesini görüşecek.
Daha sonra Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.
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