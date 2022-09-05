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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Ali Kemal Akan   | 05.09.2022
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 19.30'da başladı. Toplantı 2 saat sürdü.

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