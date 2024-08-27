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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'yi kabul etti.

Ferhat Yasak, Kaan Bozdoğan  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'yi kabul etti Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

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