Dolar
15.48
Euro
16.12
Altın
1,810.50
ETH/USDT
2,098.80
BTC/USDT
30,403.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya OSB’de gübre üretimi yapan bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu bildirildi Antalya'da bir gübre fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısından etkilenenler hastaneye kaldırıldı
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Kaan Bozdoğan   | 13.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşıladı.


Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong'da 294 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP'ye 'yargı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed El Nahyan için taziye paylaşımı

Türkiye'nin 58'inci havalimanı yarın açılıyor

Türkiye'nin 58'inci havalimanı yarın açılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak

Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da şehit olan polis memuru Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da şehit olan polis memuru Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı