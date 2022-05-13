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Politika

Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP'ye 'yargı' tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef almasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

İsmet Karakaş   | 13.05.2022
Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP'ye 'yargı' tepkisi

Ankara

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP'li yetkilileri kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Yargı mensuplarının anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini kaydeden Bozdağ, kararları nedeniyle yargı mensuplarını tehdit ve hakaret edenleri kınadı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez. Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez. Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir."

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