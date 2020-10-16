Euro
9.31
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.04
Altın
1,906.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşmesi sona erdi.

Berk Özkan   | 16.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen baş başa görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.

Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi
İran'da son 24 saatte 265 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü

Ukrayna ülkenin temel sorunlarına ilişkin halkın görüşünü alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi öne almak söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi öne almak söz konusu değil
Biden'ın, oğlunun yönetim kurulunda olduğu Ukraynalı şirketle ilişkisi olduğu iddia edildi

Biden'ın, oğlunun yönetim kurulunda olduğu Ukraynalı şirketle ilişkisi olduğu iddia edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti