Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşmesi sona erdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen baş başa görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.
Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.