Dolar
14.11
Euro
15.87
Altın
1,919.48
ETH/USDT
2,454.90
BTC/USDT
35,999.00
BIST 100
1,851.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 24.02.2022
Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme

Ankara

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2'ye çıkarıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkarılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı
Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor

Benzer haberler

Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu

Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu

Pentagon: Ukrayna'ya 75 Rus uçağı girdi,100 füze fırlatıldı, 10 hava üssü vuruldu

Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına uluslararası tepkiler sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına uluslararası tepkiler sürüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor
BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını yarın oylayabilir

BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını yarın oylayabilir