Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Kaan Bozdoğan   | 20.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptıktan sonra buradaki çalışmalarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığından ayrılmadan önce burada kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına gitti.

Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirirken bazılarının da sorunlarını dinleyerek not aldı. Çocuğunun eğitimiyle ilgili sorun yaşadığını ifade eden bir vatandaşın talebinin karşılanması için de talimat veren Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır

'Dönem birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir'

'Dönem birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Belediyesi'ne ziyaret
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi