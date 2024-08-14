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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Ferdi Türkten  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
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