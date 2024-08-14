Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.
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