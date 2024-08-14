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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Abbas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM Genel Kuruluna hitap etmesi bekleniyor.

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