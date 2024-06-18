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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merve Yıldızalp  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Paşinyan'ı gelecek Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etti.

Erdoğan, yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerden dolayı Paşinyan'a başsağlığı diledi.

Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin ön koşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.

İki ülkenin özel temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret eden Erdoğan ve Paşinyan, şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etti.

Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etti ve bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldı.

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