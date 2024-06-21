TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anız yangınında vefat edenler için başsağlığı mesajı
BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen bölgedeki tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.