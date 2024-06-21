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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anız yangınında vefat edenler için başsağlığı mesajı

BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Adem Balta  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anız yangınında vefat edenler için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen bölgedeki tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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