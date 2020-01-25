CHP'li heyet deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bazı CHP'li vekiller ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeleri ziyaret etti.
Elazığ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı partililer, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
CHP heyeti, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Sitesi'nde sürdürülen çalışmaları bir süre izledi.
Burada yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra alandan ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.