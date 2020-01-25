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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti
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Politika

CHP'li heyet deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Bazı CHP'li vekiller ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeleri ziyaret etti.

Sercan Küçükşahin   | 25.01.2020
CHP'li heyet deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı

Elazığ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı partililer, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

CHP heyeti, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Sitesi'nde sürdürülen çalışmaları bir süre izledi.

Burada yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra alandan ayrıldı.

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