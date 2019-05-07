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Dünya

Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine’nin Bulolo bölgesinde dağlık alanda meydana geldiği bildirilen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

Recep Şakar   | 07.05.2019
Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde deprem

Melbourne

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Papua Yeni Gine’nin (PNG) Bulolo bölgesindeki Lae kasabasının 66 kilometre güneybatısında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 127 kilometre derinliğinde ve dağlık alanda meydana geldiği belirlenen depremin ardından açıklama yapan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, bölgede tsunami tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Deprem büyük bir hasar oluşturmadı

Başkent Port Moresby'den de hissedildiği belirtilen depremin şu ana kadar büyük bir hasara neden olmadığını açıklayan PNG Ulusal Afet Merkezi de bazı iş yerlerinde şiddetli sarsıntıdan dolayı eşyaların döküldüğünü bildirdi.

PNG afet ekiplerinin depremin etkili olduğu bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, şiddetli depremin Queensland eyaletinin kuzeyindeki bölgelerden de hissedildiğini açıkladı.

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