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Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 29.04.2019
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'de, Marmaris açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris'te an itibarıyla depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

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