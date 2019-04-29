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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İstanbul Güvenlik Konferansı 2019" programında konuşuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

29.04.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Grand Ankara Hotel'de "Uluslararası İnsan Hakları Ailenin Korunması Sempozyumu"na katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önce Türkçe Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de Biyoçeşitlilik Özel Etkinliği ile Türkiye-Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanı'nın imza törenine katılacak.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazarcı Esnafı Eğitim Programı"na katılacak.

5- TÜİK, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi ile şubat ayı katı yakıtlar verilerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşecek, Barzani'nin onuruna vereceği yemeğe katılacak ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya gelecek.

7- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

9- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrencilerle Akdeniz Üniversitesinde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

10- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katılacak.

11- Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Galatasaray müsabakalarıyla tamamlanacak.

13- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Afjet Afyonspor maçlarıyla sona erecek.

14- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaşacak.

15- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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