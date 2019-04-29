Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Grand Ankara Hotel'de "Uluslararası İnsan Hakları Ailenin Korunması Sempozyumu"na katılacak.
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önce Türkçe Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de Biyoçeşitlilik Özel Etkinliği ile Türkiye-Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanı'nın imza törenine katılacak.
4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazarcı Esnafı Eğitim Programı"na katılacak.
5- TÜİK, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi ile şubat ayı katı yakıtlar verilerini açıklayacak.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşecek, Barzani'nin onuruna vereceği yemeğe katılacak ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya gelecek.
7- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.
8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
9- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrencilerle Akdeniz Üniversitesinde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.
10- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katılacak.
11- Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
12- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Galatasaray müsabakalarıyla tamamlanacak.
13- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Afjet Afyonspor maçlarıyla sona erecek.
14- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaşacak.
15- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.