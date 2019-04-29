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Türkiye

BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklu intihar etti

BAE için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden biri, kaldığı cezaevinde yaşamına son verdi.

Murat Paksoy   | 29.04.2019
BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklu intihar etti

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden biri intihar etti. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı. 

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı. 

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