CHP'li Altay: Hangi bilimsel gerekçelerle AVM'ler açıldı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kimi taleplerle, camiler kapalıyken, şu anda içinde bulunduğumuz TBMM kapalıyken AVM'leri açabiliyoruz. Hangi bilimsel ve tıbbi gerekçelerle AVM'ler açılmıştır merak ediyorum." dedi.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyaseten, tıbbi ve ekonomik olarak Türkiye'nin büyük ve önemli bir mücadele verdiğini belirterek, bu mücadele verilirken en baştan itibaren Kovid-19 mücadelesinde bütün partilerin, devlet yetkililerinin siyasi angajmanlarını ve argümanlarını bir kenara koymalarını hep istediklerini hatırlattı.
Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Bilim Kurulunun kararlarının dışına hiç kimsenin çıkmamasının önemini vurguladıklarını ifade eden Altay, "Biz diyoruz ki; Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanını, Sağlık Bakanı Bilim Kurulunu dinlerse ve Bilim Kurulunun önermeleri, tavsiye kararları doğrultusunda devlet düzen tutarsa biz bu işi en az hasarla atlatırız." değerlendirmesinde bulundu.
Bunun böyle yapılmadığına dikkati çeken Altay, "Ne yapıyoruz? Kimi taleplerle camiler kapalıyken, şu anda içinde bulunduğumuz TBMM kapalıyken AVM'leri açabiliyoruz. Hangi bilimsel ve tıbbi gerekçelerle AVM'ler açılmıştır merak ediyorum. Türkiye'de kaç AVM'nin havalandırmasının içerideki havayı dışarı atan, dışarıdan sürekli sadece temiz hava üfleyen bir mekanizmaya sahip olduğunu Tayyip Erdoğan biliyor mu merak ediyorum. Bize ulaşan bilgi ve duyumlar, AVM'lerin büyük çoğunluğunun içerideki havayı tekrar içeriyi soğutarak ama tümüyle temizlemeden verdiği şeklindedir. Ben, Bilim Kurulunun üzerinde mutabık kalmadığı AVM'lerin açılmasını Kovid-19 ile bunca zamandır Bilim Kurulunun ve sağlık emekçilerimizin verdiği mücadeleye bir darbe olduğunu ve bu mücadeleyi hiçe saymak olduğunu düşünüyorum, doğru bulmuyorum." diye konuştu.
"Erdoğan bir darbe maskesi icat etti"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesin maske takması tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Altay, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı, toplumun yarısı maske bulamıyor ve mevcut orta yerdeki maskelerin de tek kullanımlılığı ve kısa ömürlülüğü düşünüldüğünde asgari ücretle geçinen bir ailenin zaten senin şimdi satışını başlattığın maskeleri alma şansı yoktur.
Erdoğan bir darbe maskesi icat etti. Erdoğan, millete maske dağıtamadı ama kendisi bir darbe maskesi icat etti. Sayın Erdoğan, senin icat ettiğin darbe maskesi, CHP'li belediyelerin başarılı hizmetlerini örtmeye yetmez, boşalttığın hazineyi dolu göstermez, başarısızlıklarını örtmez. Bunu böyle bileceksin."
Koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin açıklandığını ve 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını anımsatan Altay, "Ben 19 Mayıs'ta hep birlikte sokakları, meydanları dolduralım demiyorum ama bir garabet var. Gençlere, kısıtlı sokağa çıkma iznini 19 Mayıs'ta değilde 20-21 Mayıs'ta vermek 19 Mayıs'ı hafifletmek anlamı taşır." dedi.
Altay, gençler için kaldırılacak kısıtlamanın 19 Mayıs'ta yapılmasını ve AVM'lerin açılmasına ilişkin kararın da derhal gözden geçirilmesini istedi.
Milletin lehine bir kanun teklifi geldiği zaman kendilerinin "bunu AK Parti getirdi bu yüzden engelleyelim" demediğini ifade eden Altay, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Tatlar Atıksu Artıma Tesisi'ne ilişkin borçlanma yetkisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma yetkisine ilişkin taleplerinin AK Parti'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmeyerek, istenilen rakamların düşürüldüğünü söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "memleket masası" çağrısı üzerine AK Parti'ye yakın bir gazeteci-siyasetçinin, "Sayın Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a o kadar çok şey söyledi ki nasıl bir masada oturacaklar" dediğini hatırlatan Engin Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sıradan bir üyemize kadar hiçbir CHP'li, Sayın Erdoğan'a bugüne kadar Sayın Bahçeli'nin, Sayın Numan Kurtulmuş'un, Sayın Süleyman Soylu'nun söylediklerinden daha ağır bir laf söylemedi. Önce bunun bilinmesini isterim. Böyle bir teklif geldiğinde Erdoğan'a düşen, 'bunu ben de çok arzu ettim, ederdim, hayhay' deyip kollarını açmaktı. Cumhurbaşkanı olarak kutuplaştırmak, ayrıştırmak, bölmek, onun siyasi ömrünü uzatacak bir imkan ve durum gibi hala maalesef görülüyor. Aslında geç kalınmış değil. Türk milleti siyasetçileri kavga ederken izler ama kavga edenleri sevmez."
Bir basın mensubunun, "İYİ Parti ile HDP arasında bir gizli ittifak tartışması yürüyor. Akşener aynı zamanda, 'CHP'nin HDP'ye bakışında bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıdır.' dedi. Bu tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Engin Altay, "TBMM'de HDP ve İYİ Parti'nin grubu var. Bazen 5 siyasi parti aynı evrakın altına imza atıyoruz. Dolayısıyla partiler arasında hiç ilişki olmayacak dersek bu zaten olmaz. İYİ Partili kimi yetkililerin bu konuda söyledikleriyle ilgili olarak bizi de sadece Sayın Meral Akşener'in söyledikleri bağlar. Bir ilişki olup olmadığını bilmem, var ise onun kendilerine sorulması lazım ama bir gerçek var, siyaset açık kapı, diyalog, temas işidir. 'Ben kapıları kapattım' diyerek siyaset olur mu o da ayrı bir tartışma konusu." yanıtını verdi.