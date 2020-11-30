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Dünya, Koronavirüs

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'in yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Lejla Biogradlija   | 30.11.2020
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Zagreb


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hırvatistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakanı Andrej Plenkovic'in, eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin birkaç gün önce pozitif çıkması üzerine kendisini tecrit altına aldığı anımsatıldı. 

Hükümet Sözcüsü Marko Milic, Plenkovic'in kendisini iyi hissettiğini ifade ederek, görevine evden devam edeceğini söyledi.

Başbakanın bugün düzenlenen hükümet oturumuna da çevrim içi katıldığını belirten Milic, Plenkovic'in 10 günlük karantinaya girdiğini kaydetti.

Bu arada, Hırvatistan'da vaka sayısı 128 bin 442'ye yükselirken, can kaybı da 1786 olarak açıklandı.

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