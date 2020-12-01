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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında değişiklik yaşanmıyor

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, vaka sayıları Güney Kore'de son günlerde 400-500 civarında, Çin'de ise salgın "kontrollü" seyrediyor.

Emel Gözellik   | 01.12.2020
Hindistan'da Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında değişiklik yaşanmıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 137 bin 621'e yükseldi. 

Ülkede son 24 saatte 31 bin 563 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 463 bin 254'e çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 889 bin 585 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 451 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 34 bin 652'ye çıktı, 27 bin 885 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan can kaybının yaşanmadığı ülkede, virüs nedeniyle şimdiye kadar 526 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakaların 4'ü İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görülürken, Fucien eyaleti, Şanghay ve Sıçuan'da 2'şer, Pekin ve Şaanşi'de ise 1'er vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 542'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 631 kişi iyileşti.



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