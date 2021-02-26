CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Milletimiz derdine derman arıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimiz derdine derman arıyor. Millet herkesin ne yaptığını biliyor. Kim yanında, kim değil görüyor." dedi.
Ankara
Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.
Hatalar sorgulandığında önce duymazdan gelindiğini, ardından bilgi kirliliğiyle çarpıtmalar yapıldığını, bu da yetmezse hakarete girişildiğini savunan Öztrak, "Bu yöntemler artık milletin karnını doyurmuyor. Milletimiz bu bağırış çağırışı dinlemiyor, derdine derman arıyor. Millet herkesin ne yaptığını biliyor. Kim yanında, kim değil görüyor. Bunlara notunu veriyor. Evlerine göndermek için sabırsızlıkla sandığı bekliyor." diye konuştu.
CHP Ekonomi Masası olarak Nevşehir'e yaptıkları ziyarette de bunu gördüklerini dile getiren Öztrak, özellikle kırtasiye esnafının, lokanta ve kafe sahiplerinin çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.
Patates üreticisinin dertli olduğunu dile getiren Öztrak, "Hükümetten zaten ümidi kesmişler. Üretici, CHP'li belediyelerin destekleme gibi ürünlerini alıp yardım amaçlı millete dağıtılmasını istiyor. Biz de bunları yapacağımızın taahhüdünü verdik." ifadelerini kullandı.
"Bunu açıklamaları gerekiyor"
Merkez Bankası rezervlerine değinen Öztrak, "Yok yere buharlaştırılan 128 milyar dolarda tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır. Millet bunun hesabını sorma görevini bize verdi. Biz de soruyoruz, milletimizin bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Şimdi yapılması gereken bu 128 milyar doların hangi yöntemle, hangi tarihlerde, kimlere, kaçtan satıldığını açıklanmasıdır." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Kanunu'nun 22. maddesine göre, ülkenin altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılmasının Banka Meclisinin görev ve yetkisinde olduğunu dile getiren Öztrak, "Bugüne kadar böyle agresif bir rezerv satışı yok. Bunu Merkez Bankası Banka Meclisinin belirlediği hangi usul ve esaslara göre yaptı açıklayın." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.