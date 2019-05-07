Öztrak: YSK, kendi varlık sebebini inkar etmiştir
CHP Sözcüsü Öztrak, "YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir." dedi.
Ankara
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir." dedi.
CHP Sözcüsü Öztrak, "Bu karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır." diye konuştu.
Öztrak, "Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.