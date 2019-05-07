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CHP Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı yapıyor
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Politika

Öztrak: YSK, kendi varlık sebebini inkar etmiştir

CHP Sözcüsü Öztrak, "YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.05.2019
Öztrak: YSK, kendi varlık sebebini inkar etmiştir

Ankara

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir." dedi. 

CHP Sözcüsü Öztrak, "Bu karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır." diye konuştu. 

Öztrak, "Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır." ifadelerini kullandı. 

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