DSP'nin İstanbul adayını çektiği iddiası gerçeği yansıtmıyor
"DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını çektiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, nihai kararın Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi'nin 11-12 Mayıs tarihinde yapacağı toplantılarda verileceği bildirildi.
Ankara
"DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını çektiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
DSP'den yapılan açıklamada, sosyal medyada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Muammer Aydın'ın adaylıktan çekildiği" yönünde paylaşımlar yer aldığı belirtildi.
Bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Partimizin İstanbul seçimlerinin yinelenmesi ilgili kararı YSK'nin gerekçeli kararı DSP Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisinin 11-12 Mayıs 2019 tarihinde yapacağı toplantılarda şeffaf bir biçimde değerlendirilerek yol haritası belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.