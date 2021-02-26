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Politika

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Güç Gönel,Berk Özkan   | 26.02.2021
MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.

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