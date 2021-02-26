MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.