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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar’a yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuşuyor.
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilen 33 vatandaşı rahmetle andığını belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 05.07.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı

Ankara

Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamının 28. yılı nedeniyle Twitter'dan yayımladığı mesajında, terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşı rahmetle andığını belirterek, "Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!" ifadelerini kullandı.

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