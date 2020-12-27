Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Ankara
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ankaralıları sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin #Ankara’ya gelişinin 101. yıldönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ankaralıları sevgiyle selamlıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 27, 2020