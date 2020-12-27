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Politika

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 27.12.2020
Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Ankara

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ankaralıları sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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