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Bakan Pekcan: Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır

Bakan Pekcan, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır." ifadesini kullandı.

Enes Duran   | 10.01.2021
Bakan Pekcan: Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Pekcan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır. Böyle bir sözü söylemek, aziz milletimizin iradesini hiçe saymaktır. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."

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