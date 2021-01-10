Bakan Pekcan: Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır
Bakan Pekcan, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır." ifadesini kullandı.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Pekcan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır. Böyle bir sözü söylemek, aziz milletimizin iradesini hiçe saymaktır. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.