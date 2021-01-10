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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin, demokratik siyasette yeri yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 10.01.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin, demokratik siyasette yeri yoktur

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesinin, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan, son derece tehlikeli bir söz olduğunu belirterek, bu sözün derhal geri alınması gerektiğini bildirdi.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."

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