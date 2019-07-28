Çavuşoğlu Tayland'da Türk yatırımcılarla buluştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tayland'da yatırımı bulunan Türk iş insanlarıyla bir araya geldik. Tayland'la ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek için ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir an önce imzalamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
#Tayland’da yatırımı bulunan Türk iş insanlarıyla biraraya geldik. Tayland’la ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek için ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nı biran önce imzalamayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/KqrqNDQMS3— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 28, 2019
52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 27 Temmuz-3 Ağustos'ta düzenleniyor.
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