Çavuşoğlu, Lavrov ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefon görüşmesi yaparak Libya ile Suriye konularını ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ile Suriye konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.