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Politika

Çavuşoğlu, Lavrov ile Libya ve Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefon görüşmesi yaparak Libya ile Suriye konularını ele aldı.

Zuhal Demirci   | 20.08.2020
Çavuşoğlu, Lavrov ile Libya ve Suriye'yi görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ile Suriye konuları ele alındı.

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