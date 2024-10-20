Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,652.10
BTC/USDT
68,420.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere'den Çin'e, Rus askeri sanayisini desteklememesi çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Çin'i ziyaretinde, Pekin yönetiminden Ukrayna'daki savaşta Rus askeri sanayisine donanım tedarik etmemesini istedi.

Emre Aytekin  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İngiltere'den Çin'e, Rus askeri sanayisini desteklememesi çağrısı

Pekin

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lammy, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, hem İngiltere'nin hem Çin'in Avrupa'da savaşın sona ermesi ve barışın sağlanmasında çıkarı olduğunu vurguladı.

Çin'in, Rusya'nın askeri-sınai kompleksine donanım tedarikine ilişkin endişelerini yineleyen Lammy, Pekin yönetiminden, Çinli şirketlerin Rusya askeri sanayisine desteğinin soruşturulması ve önlenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını talep etti.

Çin Dışişleri Bakanlığının, Lammy ile Vang'ın görüşmesine ilişkin açıklamasında, Çinli şirketlerin Rus askeri sanayisine destek iddialarına yer verilmedi.

Lammy'nin Çin ziyareti, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta kullandığı bir uzun mesafe insansız hava aracının (İHA) üretimi ve sevkiyatıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki Çinli şirkete yaptırım kararı almasının ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, 17 Ekim'de yayımladığı yaptırım kararında, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı ve bir Rus şirketi tarafından geliştirilen "Garpiya" model uzun menzilli İHA'ların motorlarını ürettiği iddia edilen Xiamen Limbach Aircraft Engine Company ile İHA'ların sevkiyatında rol aldığı öne sürülen Redlepus Vector Industry isimli firmalara yaptırım uygulanacağını bildirmişti.

İHA'ların, Ukrayna'nın kritik altyapısını tahrip ettiği ve "kitlesel kayıplara" yol açtığı savunulan açıklamada, bunların üretiminde Çinli şirketlerin katkısı olduğu ileri sürülmüştü.

Çin iddiaları reddederken, Rusya-Ukrayna çatışmasının taraflarından hiçbirine öldürücü silah sağlamadığını, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ettiğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesinin" şüpheli hemşireleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi
Ağrı Dağı karla kaplandı
Türk Kızılaydan depremden etkilenen çiftçilere 70,8 milyon destek
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı

Benzer haberler

İngiltere'den Çin'e, Rus askeri sanayisini desteklememesi çağrısı

İngiltere'den Çin'e, Rus askeri sanayisini desteklememesi çağrısı

İngiltere'de binlerce kişi, öldürülen Gazzeliler anısına Başbakanlık sokağına oyuncak bıraktı

Çinli dron üreticisi DJI, "askeri şirket" sınıflandırması nedeniyle Pentagon'a dava açtı

Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul'a geldi
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
Putin, Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini söyledi

Putin, Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet