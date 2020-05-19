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Politika

Çavuşoğlu: BM Güvenlik Konseyi Kovid-19'la mücadelede etkisiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM Güvenlik Konseyi Kovid-19'la mücadelede etkisiz. Salgının ortaya çıkmasının üzerinden aylar geçti ancak BMGK hala bir karar alamadı." dedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 19.05.2020
Çavuşoğlu: BM Güvenlik Konseyi Kovid-19'la mücadelede etkisiz

Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM Güvenlik Konseyi Kovid-19'la mücadelede etkisiz. Salgının ortaya çıkmasının üzerinden aylar geçti ancak BMGK hala bir karar alamadı." dedi.

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