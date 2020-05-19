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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kur'an-ı Kerim'le şereflenen mübarek Kadir Gecesi'nin, İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." paylaşımında bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 19.05.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'le şereflenen mübarek Kadir Gecesi'nin, İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

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