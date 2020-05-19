Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kur'an-ı Kerim'le şereflenen mübarek Kadir Gecesi'nin, İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." paylaşımında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kuran-ı Kerimle şereflenen mübarek Kadir Gecesi'nin İslam âlemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.#KadirGecesi pic.twitter.com/9TAK1Y9uLp— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 19, 2020
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'le şereflenen mübarek Kadir Gecesi'nin, İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.