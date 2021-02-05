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Politika

Bakan Soylu: Twitter'ın tutumunu kınıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" paylaşımında bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 05.02.2021
Bakan Soylu: Twitter'ın tutumunu kınıyoruz

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın Twitter tarafından kaldırılmasını kınadı.

Soylu, Twitter hesabından, Devlet Bahçeli'nin silinen mesajını paylaşarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz." ifadesini kullandı.

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