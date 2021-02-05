Bakan Soylu: Twitter'ın tutumunu kınıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" paylaşımında bulundu.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın Twitter tarafından kaldırılmasını kınadı.
Sn Devlet Bahçeli’nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter’ın tutumunu kınıyoruz... pic.twitter.com/oNvOR9B79A— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 4, 2021
Soylu, Twitter hesabından, Devlet Bahçeli'nin silinen mesajını paylaşarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.