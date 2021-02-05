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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Herkes bilsin ki aziz milletimizin huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "ABD Başkanı Joe Biden da dahil herkes bilsin ki kamu düzenini ve aziz milletimizin huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek." dedi.

Sinan Uslu   | 05.02.2021
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Herkes bilsin ki aziz milletimizin huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır." atasözünü hatırlatarak CHP'yi, "yalan, iftira ve kumpasın merkezi" haline getirenlerin, gerçekleri çarpıtarak milleti aldatacağını zannettiğini, büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlayacaklarını vurguladı.

Hiç kimsenin gerçekleri çarpıtmamasını isteyen Akbaşoğlu, "Kimsenin öğrencilere, terörist dediği yok. Teröristlere 'terörist' dendiği nettir, açıktır. Ancak teröristlere, çukur kazanlara, 'Bizim arkadaşlar'; polisimize, polis araçlarına zarar verenlere, 'Katil polis, katil devlet' sloganları atanlara 'Bizim gençler' diyenler var. ABD Başkanı Biden da dahil herkes bilsin ki kamu düzenini ve aziz milletimizin huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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