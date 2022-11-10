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Politika

Bakan Dönmez: Türkiye-Cezayir ilişkileri artarak devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından başkentteki Muradiye Sarayı’nda kabul edildi.

Esat Fırat   | 10.11.2022
Bakan Dönmez: Türkiye-Cezayir ilişkileri artarak devam ediyor

Cezayir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin artarak sürdüğünü belirtti.

Cezayir’de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından başkentteki Muradiye Sarayı’nda kabul edildi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Tebbun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı.

Son yıllarda Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin artarak devam ettiğini vurgulayan Dönmez, “Her alanda artan bu birliktelik siyasi, iktisadi ve teknolojik alanda kendini somut bir şekilde gösteriyor. Gerek Sayın Tebbun gerekse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili ilişkilerin artması yönünde direktifleri söz konusu. 5 milyar dolar civarında gerçekleşecek olan ticaret hacmimiz belki önümüzdeki yıllarda iki liderin ortaya koymuş olduğu hedef olan 10 milyar dolarlık seviyeye ulaşmış olacak.” dedi.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Tebbun’a bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiğini aktararak, "İlişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda bizleri cesaretlendirdi, teşvik etti.” ifadelerini kullandı.

Cezayirli mevkidaşı Arkab’ı gelecek yıl İstanbul’da yapılması planlanan Uluslararası Gaz Konferansı'na davet eden Dönmez, “Sizlerin gelmesi bizim için çok önemli. Orada sizleri görmek bizi mutlu eder.” şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tebbun’a ve Arkab’a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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