Bakan Akar, Kanadalı meslektaşı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.