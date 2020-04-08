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Politika

Bakan Akar, Kanadalı meslektaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Tanju Özkaya   | 08.04.2020
Bakan Akar, Kanadalı meslektaşı ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

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