Euro
7.37
Dolar
6.76
BIST 100
93,077.84
Altın
1,650.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'nun teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde Kosova'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye'ye teşekkür eden Kosova Dışişleri Bakanı Konjufca'ya, "İyi günde, kötü günde yanınızdayız." mesajını gönderdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.04.2020
Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'nun teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde Kosova'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye'ye teşekkür eden Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca'ya, "İyi günde, kötü günde yanınızdayız." mesajını gönderdi.

Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İyi günde, kötü günde Kosovalı kardeşlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Konjufca, Twitter'dan, ülkesine Türkiye'den tıbbi malzeme desteği götüren uçağın fotoğrafını paylaşarak, "Bu zor zamanda verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz ancak dayanışma ile bu salgının üstesinden gelebiliriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Balkan ülkelerine Kovid-19'la mücadele desteği

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bu sabah havalandı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları gün içinde Kosova'ya da ulaştırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 17 bin 669'a yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan bir günde 938 kişi öldü
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi
Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı

Benzer haberler

Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'nun teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı

Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'nun teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kosova’ya ulaştı

Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan 50 bininci vatandaşa Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi

Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı

Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kuzey Makedonya'ya ulaştı

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kuzey Makedonya'ya ulaştı

Eskişehir'de 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi

Eskişehir'de 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi