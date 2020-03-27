Euro
7.10
Dolar
6.44
BIST 100
89,636.21
Altın
1,617.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Aksakal'dan, 'Evde kal Türkiye' çağrısı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesaplarından "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Esin Işık   | 27.03.2020
Aksakal'dan, 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Ankara

DSP'den yapılan yazılı açıklamada, Aksakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydınlık geleceğe uzanan yolumuzda sağlıklı kalabilmek için yol arkadaşlarımızı bir süre daha özlemek zorundayız. Bu zamanı bilimle, kültürle ve sanatla, dolu dolu geçirelim. Sağlığın için evde kalmaya devam et Türkiye. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.

Aksakal'ın paylaşımında, evde bağlama çaldığı bir video da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Vefa Sosyal Destek' grupları gönülleri ısıtıyor
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir

Benzer haberler

Aksakal'dan, 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Aksakal'dan, 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'evinde kalanlara' hediye

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Evde kal Türkiye' çağrısı

AK Parti'li Ünal, Twitter'dan 'EvdeKalTürkiye' etiketiyle kitap kampanyası başlattı

AK Parti'li Ünal, Twitter'dan 'EvdeKalTürkiye' etiketiyle kitap kampanyası başlattı
Trabzonsporlu futbolculardan 'Evde kal, güvende kal' çağrısı

Trabzonsporlu futbolculardan 'Evde kal, güvende kal' çağrısı
Milli güreşçiler 'evde kal' çağrısı yaptı

Milli güreşçiler 'evde kal' çağrısı yaptı