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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Mümin Altaş   | 27.03.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş ve Uzman Çavuş Sezai Atabey'in aileleriyle telefonla görüştü.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelere de başsağlığı dileklerini sundu.

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