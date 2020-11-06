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ABD Başkanlık seçimlerinin ardından oy sayımının devam ettiği Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde Trump ve Biden destekçilerinin oy sayım merkezinin önündeki bekleyişleri sürüyor.
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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

ABD Başkanı Trump, seçimlerle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağını belirterek, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan   | 06.11.2020
Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.

En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti.

Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi.

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