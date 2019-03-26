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Politika

AK Parti'den Evliya Çelebi'li reklam filmi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, doğumunun 408. yılında seyyah Evliya Çelebi'nin anıldığı ve AK Parti icraatlarına yer verilen reklam filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Burcu Çalık   | 26.03.2019
AK Parti'den Evliya Çelebi'li reklam filmi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında, "YazKocaSeyyah" etiketiyle hazırlanan reklam filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğumunun 408. yılında seyyah Evliya Çelebi'nin anıldığı ve AK Parti icraatlarına yer verilen reklam filminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı. 

AK Parti tarafından "YazKocaSeyyah" etiketiyle, "Sen ben değil biz diyenleri, anlat daha nice asırlara… Türkiye için ileri, daha ileri." mesajıyla paylaşılan tanıtım filminde, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye yapılan yatırımlar anlatıldı.

Sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştığı reklam filminde Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz ey koca seyyah, bir asırlık hayalleri 17 seneye sığdıranları, Abdülmecid'in hayallerini suların altından tünellerle geçirenleri, Fatih'in fethini hala diri tutup bir köprü daha yapanları, Sultan Süleyman misali camiler, vakıflar kuranları, Karadeniz'e, Toroslar'a tüneller açanları. Yaz, Mustafa Kemal'in hayal ettiği gibi demir ağlarla örenleri, göğe kanat gerenleri. Yaz ey koca seyyah, gördüklerini, kurak coğrafyaları barajlarla ihya edenleri, doğayı yaşanabilir kılanları, hastaneleri, enderun misali meslek eğitim kurumlarını, geçmişini bugüne ve geleceğe aktaran kültür yapılarını. Sen, ben değil biz diyenleri anlat daha nice asırlara. Senin adın Çelebi Evliya."

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