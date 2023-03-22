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Politika

AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor

Milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinin bugün tamamlanacağı AK Parti'de, önce teşkilat temayül yoklaması yapılacak, ardından aday adayları, MYK ve MKYK üyelerinden oluşan alt komisyonlarca değerlendirilecek.

Ali Kemal Akan  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor

Ankara

AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesi, teşkilat temayül yoklaması ve alt komisyonların değerlendirmelerinin ardından üst komisyonca belirlenecek.

AK Parti'de, 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, bugün saat 17.00'de sona erecek. Başvuruların tamamlanmasıyla aday belirleme takvimi işleyecek.

AK Parti Genel Merkezi ile il başkanlıklarına başvuran milletvekili aday adayları için 25 Mart Cumartesi günü teşkilat temayül yoklaması yapılacak.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulacak alt komisyonlar, milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başlayacak.

Bu komisyonların değerlendirmelerinin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı üst komisyonda verilecek.

Başvuru aidatları depremzedeler için kullanılacak

Şu ana kadar 5 bini aşkın milletvekili aday adaylığı başvurusunun olduğu AK Parti'de, başvuru aidatları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kullanılmak üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağış şeklinde yatırıldı. Bağışlar, yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve gençler için 10 bin lira, engelliler için de 5 bin lira olarak belirlenmişti.

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