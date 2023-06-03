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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’da düzenlenen yemin töreninin ardından TBMM’den ayrılıyor.
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Politika

AK Parti'de grup başkanı ve grup başkanvekilleri belli oldu

AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

Sinan Uslu  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
AK Parti'de grup başkanı ve grup başkanvekilleri belli oldu

TBMM

AK Parti Grubu, yeni grup başkanı ve grup başkanvekillerinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine ise İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

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